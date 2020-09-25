- Хиты продаж
- Мы советуем
- Новинки
- По акции
-
Достаточно7990 руб./штДостаточно9220 руб./шт9310 руб.Много5030 руб./шт6990 руб.Достаточно11600 руб./штДостаточно11790 руб./штДостаточно8080 руб./шт
-
-
-
АкцииВсе акции
-
25 сентября 2020Ajax камера в подарок!
-
20 июля 2020Жесткий Диск БЕСПЛАТНО
-
6 февраля 2020Скидка монтажникам и дизайнерам
-
с 08 июля по 31 июляОбвал цен на Домофоны СTV
-
до 31 маяTrade-in на CTV домофоны
Системы безопасности
Компания NanoZoom пользуется высоким авторитетом на рынке систем безопасности не только в России, а и в странах ближнего зарубежья. Репутацию стабильной и надежной торговой компании NanoZoom заслужила благодаря ответственному решению задач и правильному подходу к каждому клиенту. Клиентами компании являются частные лица, государственные организации и представители бизнеса всех уровней.
Для многих людей система обеспечения безопасности является единственным решением защиты жилых, коммерческих и промышленных объектов. В свою стоимость комплект системы безопасности включает полный набор устройств и аксессуаров, а также весь спектр услуг по монтажу, подключению и настройке оборудования. Этим объясняется тот факт, что сегодня наш Интернет-магазин систем видеонаблюдения и других средств защиты имущества, конфиденциальности информации и жизни имеет очень высокий авторитет. В Интернет-магазине NanoZoom в большом ассортименте имеется домофония, сигнализация и другие системы контроля доступа и оповещения о тревожных событиях.
Почему системы безопасности купить стоит именно в NanoZoom?
Наши клиенты стараются купить системы безопасности в Москве только у надежного поставщика. Компания NanoZoom является партнером свыше 50-ти мировых брендов, а для некоторых из них стала авторизованным Золотым Партнером.
- Dahua - Золотой партнер
- Tantos - Золотой партнер
- Activision - Торговый представитель
- EZVIZ - Дистрибьютор
Почему мы широко известны как Интернет-магазин видеонаблюдения?
- У нас приятные цены на системы видеонаблюдения и не только. При выборе системы и способа ее установки мы руководствуемся оптимальным соотношением стоимости установки, качества и соответствия требованиям заказчика. Это делает видеонаблюдение самым востребованным видом товаров у нас.
- Установка видеонаблюдения под ключ. Многие покупатели не решаются видеонаблюдение купить в Интернет-магазинах без возможности заказать услуги специалистов по монтажу и настройке оборудования, ведь это лишние траты времени и денег. Специалисты компании NanoZoom берут все эти заботы на себя, и в результате клиент получает готовое решение вопроса безопасности с полным комплексом сопутствующих работ и с минимальными временными и денежными затратами.
- Интернет-магазин систем безопасности NanoZoom оказывает все виды услуг, а именно: консультацию, проектирование, доставку, монтаж, пуско-наладку, сервисное и гарантийное обслуживание.
- Бесплатная высококвалифицированная консультация специалистов по любым вопросам, касающимся систем видеонаблюдения и их использования.
Какие решения предлагает NanoZoom?
- Полный каталог HDCVI оборудования таких производителей, как DAHUA, RVI;
- Оборудование AHD от лидеров рынка: TANTOS, ALTCAM, MAJOR;
- IP системы видеонаблюдения: IP камеры, сетевые видеорегистраторы, видеосерверы, PoE-switch, управляемые скоростные камеры от AXIS, DAHUA, RVI, HIKVISION и других производителей;
- Полный спектр оборудования домофонии, такого как: видеодомофоны, вызывные панели, блоки сопряжения от COMMAX, REICHTUM, KOCOM, TANTOS, CTV, MAJOR, ACTIVISION;
- Широчайший выбор СКУД: ОЛЕВС, YLI electronics, ATIS, IRONLODGIC, TANTOS;
- Охранно-пожарные сигнализации и GSM: сигнализации BOLID, Сибирский арсенал, ATIS, эктоконтроль, J2000, JABLOTRON; сигнализации и детекторы AJAX;
- Сетевые камеры видеонаблюдения; аналоговые камеры видеонаблюдения; СVI – системы видеонаблюдения;
- Цифровые видеорегистраторы; сетевые коммутаторы; термокожухи;
- Видеодомофоны: COMMAX, TANTOS, CTV, J2000, HiWatch и другие.
Техническая поддержка NanoZoom
Наша компания направляет все усилия на создание доверительных и долговременных отношений с клиентами. Мы стремимся к тому, чтобы наше оборудование создало защиту максимального уровня на объекте владельца, а потому мы не просто продаем технику, а и выполняем ряд сопутствующих задач на всех этапах сотрудничества:
- занимаемся проектированием систем разного уровня сложности;
- подбираем наиболее подходящие устройства под определенные условия и требования заказчика;
- наши профессионалы при необходимости сами устанавливают и настраивают систему; мы предоставляем гарантию на оборудование и свои услуги;
- компания оказывает техническую поддержку как в период гарантии, так и после его истечения.
Чтобы каждая система управления безопасностью принесла максимум пользы и удовольствия, мы научим каждого покупателя пользоваться устройствами, управлять ими через мобильное приложение и самостоятельно настраивать их с учетом своих потребностей.
Взаимовыгодное сотрудничество с NanoZoom
Тех, кто еще раздумывает, стоит ли заказать системы безопасности на сайте нашего Интернет-магазина, мы спешим обрадовать выгодными условиями:
- у нас можно приобрести оборудование как в розницу, так и оптом;
- для постоянных покупателей мы предлагаем специальные условия приобретения товаров;
- наш магазин постоянно ищет новых партнеров, а потому у нас часто появляются новинки по выгодным ценам;
- не пропустите скидки и распродажи товаров;
- у нас не бывает бракованных и сомнительных товаров, т.к. мы сотрудничаем только с известными брендами, заслужившими уважение и доверие мирового сообщества.